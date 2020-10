gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 18.10.2020 um 11:37 Uhr

In dieser Woche 152 Patientenkontakte und 16 Terminausfälle. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Die Praxis ist zurzeit völlig überfüllt Über den Versuch, falsche Behauptungen über “Querdenken” korrigieren zu lassen. BILDBlog 9.10.2020 Die Uploadfilter kommen. Netzpolitik.org 7.10.2020 Social psychiatry could stem the rising tide of mental illness. The Conversation 3.6.2020 The Quantitative Nature of Autistic Social Impairment. Constantino, J. The Quantitat

weiterlesen »