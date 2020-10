gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 11.10.2020 um 13:08 Uhr

In dieser Woche 166 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Die Praxis ist zurzeit völlig überfüllt Twitter-Thread über den Spaß mit elektronischen Patientenakten (in english). What Is Depression? American Psychiatric Association, October 2020 Erfahrungen mit Selbsthilfe : Sandy Drögehorn & Matthias Seibt Landesverband Nordrhein-Westfahlen The Conspiracy Chart (via Twitter) Diagnoses listed in the DSM—the Diagnosti

