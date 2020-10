Wahnsinnswoche 2020:40

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 04.10.2020 um 15:31 Uhr

In dieser Woche 169 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Bin nach meinem Urlaub regelrecht überrannt worden. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Captain Obvious: "Beschäftigte, die sich von ihrer Führungskraft gerecht behandelt fühlen, weisen weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten auf." Meine Rede seit Jahren... hier schlagen immer wieder Leute mit erheblichen Gratifikationskrisen bei strukturellen HR-Problemen in den verschiedensten Branchen auf. Es gibt gibt imme

