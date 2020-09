Wahnsinnswoche 2020:38

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 19.09.2020 um 10:36 Uhr

In dieser Woche 0 Patientenkontakte und 0 Terminausfälle. Die Praxis ist noch bis zum 25.9. geschlossen. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Bei den Bundesbürgern macht sich zunehmend Angst breit, daß diejenigen, die nun Woche für Woche zu Tausenden mühelos die Grenzen passieren, das deutsche Sozialsystem sprengen und den Wohnungs- und Arbeitsmarkt zum Kollabieren bringen. Die Situation in den Heimen und Lagern spitzt sich immer mehr zu, Meldungen über Saufereien und

weiterlesen »