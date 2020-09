Wahnsinnswoche 2020:37

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 13.09.2020 um 09:10 Uhr

Es lebe die Digitalisierung des Gesundheitswesens: die Uniklinik Düsseldorf ist vorläufig offline.

The American Psychiatric Association (APA) has released a new evidence-based practice guideline for the treatment of schizophrenia.

Verstörend darin: "The problem we're addressing in this recommendation is that patients are often treated with an effective medication and then forced, by circumstances or their insurance company, to switch to another that may not be effective for them, resulting in unnecessary relapses of the illness."

Interessanterweise kam die Tage ein Brief von einer großen Ortskrankenkasse. Die machte nach § 73 Abs. 8 SGB 5 darauf aufmerksam, dass die Depot-Behandlung mit Paliperidon doch so teuer sei - 6.500 Euro im Jahr. Risperidon Depot koste nur 4.600 Euro im Jahr, Tabletten seien sogar für nur 800 Euro zu haben. Bei der Therapieentscheidung sei der Wirtschaftlichkeitsaspekt zu berücksichtigen...

