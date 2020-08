Wahnsinnswoche 2020:33

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 16.08.2020 um 13:10 Uhr

In dieser Woche 153 Patientenkontakte und 18 Terminausfälle. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Montag bis Mittwoch sah die grafische Übersicht meines Terminkalenders aus wie ein äußerst lückenhaftes Gebiss. Es hatten überdurchschnittlich viele Leute ihre Termine entweder kurzfristig abgesagt oder (die Mehrheit) ist einfach nicht erschienen. Für mich ist das insofern kein großes Problem, weil ich immer was zu tun habe: Berichte an oder für diverse Behörden, Dok

