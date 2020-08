Wahnsinnswoche 2020:31

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 02.08.2020 um 12:37 Uhr

In dieser Woche 138 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Erst in 8-12 Wochen habe ich wieder freie Termine. Letzen Sonntag fiel abends plötzlich der Strom teilweise für eine Stunde aus. War insofern merkwürdig, weil alle Sicherungen drin waren und an manchen Stellen doch noch Strom floss. Montag um halb Neun dann wieder. Die Praxis konnte ich notdürftig mit einer Kabeltrommel quer durch das Haus anklemmen. Um halb Elf haben die Stadtwerke dann den Strom komplett abgeschaltet und

