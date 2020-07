Wahnsinnswoche 2020:28

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 12.07.2020 um 16:06 Uhr

Und liefert endlich die fehlende Datenschutzfolgeabschätzung...

Ein Thread in 18 Tweets aus der Perspektive eines Menschen mit chronischen Depressionen.

In dieser Woche 151 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Erst in 8-12 Wochen habe ich wieder freie Termine. Im Gefolge der Corona-Pandemie sind gehäuft psychische Erkrankungen zu erwarten. This Is Not a Normal Mental-Health Disaster; The Atlantic 7.7.2020 Researchers have known since at least 1919 that masks, when constructed properly and used appropriately, protect people from respiratory infections. Droplet Infection and Its Prevention by the Face Mask. The Journal of Infectiou

