Wahnsinnswoche 2020:27

In dieser Woche 216 Patientenkontakte und 9 Terminausfälle. Bin in der ersten Woche nach dem Urlaub komplett überrannt worden und werde Monate brauchen, um mich davon zu erholen. Erst in 8-12 Wochen habe ich wieder freie Termine. Das Antidepressivum Fluoxetin soll in der Zellkultur die Vermehrung des Coronavirus hemmen. Angst & Corona – Angstexperte im Interview. MWV 25.5.2020 Aus aktuellem Anlass mit Blick auf die Corona-Krise weist das Medienprojekt Wuppertal auf die Dokumen

