Wahnsinnswoche 2020:24 – Virenschutzwoche 13

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 14.06.2020 um 10:36 Uhr

In dieser Woche 196 Patientenkontakte (etliche indirekt via Mail, Fax oder Telefon) und 7 Terminausfälle. Jetzt bin ich urlaubsreif und die Praxis ist vom 15.-26.6.2020 geschlossen. Virenschutz, Woche 13: How the Coronavirus Compares With 100 Years of Deadly Events. NYT 10.6.2020 "Man zieht praktisch im Haus der Angst ein." Christoph Correll (Direktor der psychiatrischen Klinik für Kinder und Jugendliche der Charité Berlin) über Angst. Tagesspiegel 10.6.2020 Soulfood: Newen Afro

