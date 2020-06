Wahnsinnswoche 2020:23 – Virenschutzwoche 12

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 07.06.2020 um 12:09 Uhr

In dieser Woche 142 Patientenkontakte (etliche indirekt via Mail, Fax oder Telefon) und 14 Terminausfälle. Bis zu meinem Urlaub (15.-26.6.2020) bin ich komplett ausgebucht. Beachten Sie bitte die Hinweise zum Virenschutz. Virenschutz, Woche 12: Bin ich froh, dass ich mich nicht an die Telematikinfrastruktur angeschlossen habe! Bin mal gespannt, wie das wird, wenn Arztbriefe, Notfalldatenmanagement, Medikationsplan, AU, elektronische Patientenakte und Abrechnung dazu kommen. Wegen

