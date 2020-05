Wahnsinnswoche 2020:19 – Virenschutzwoche 8

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 10.05.2020 um 10:20 Uhr

In dieser Woche 156 Patientenkontakte (etliche indirekt via Mail, Fax oder Telefon) und 14 Terminausfälle. Vorläufig bin ich ausgebucht. Folgetermine habe ich bis auf Weiteres nicht im Angebot. Beachten Sie bitte die Hinweise zum Virenschutz. Virenschutz, Woche 8: Stettin 1849: ...die aufgeregte Menge stand, von einigen Unruhestiftern irre geleitet, in dem Wahn, daß man die Cholera und die Sicherungs-Maßregeln nur gebrauche, "um den gemeinen Pöbel auszurotten". San Francisco 1919:

