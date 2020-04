Wahnsinnswoche 2020:16 – Virenschutzwoche 5

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 19.04.2020 um 10:15 Uhr

In dieser Woche 125 Patientenkontakte (etliche indirekt via Mail, Fax oder Telefon) und 17 Terminausfälle. Vorläufig bin ich ausgebucht. Folgetermine habe ich bis auf Weiteres nicht im Angebot. Beachten Sie bitte die Hinweise zum Virenschutz. Virenschutz, Woche 5: Zurzeit verselbständigen sich bizarre Verschwörungsmärchen um die Viruspandemie. Bitte nicht darauf reinfallen! Lieber an Fakten halten, wie zum Beispiel: COVID-19 - eine Zwischenbilanz oder eine Analyse der Moral, der me

