Wahnsinnswoche 2020:13 – Virenschutzwoche 2

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 29.03.2020 um 11:19 Uhr

In dieser Woche 144 Patientenkontakte (etliche indirekt via Mail, Fax oder Telefon) und 28 Terminausfälle. Vorläufig bin ich ausgebucht. Folgetermine habe ich bis auf Weiteres nicht im Angebot. Beachten Sie bitte die Hinweise zum Virenschutz. Virenschutz, Woche 2: In der Notfallsprechstunde etwas unterdurchschnittlicher Andrang, alle äußerst diszipliniert und auf Abstand bedacht - Kompliment! Etliche Termine wurden abgesagt, andere nicht. Kein Massenandrang bis jetzt. Viele Telefon-,

