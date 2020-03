gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 15.03.2020 um 11:15 Uhr

Ab sofort und voraussichtlich bis Ostern nehme ich keine neuen Patienten an. Patienten meiner Praxis bitte ich, nur noch in dringendsten Notfällen in die offene Sprechstunde zu kommen. Bei vollem Wartezimmer: warten Sie bitte außerhalb der Praxis! Vereinbarte Termine bleiben vorerst bestehen. Sie können Rezepte und Verordnungen bestellen oder Termine absagen unter 0202 2442161 - Anrufbeantworter 0202 2442162 - Fax praxis@drproll.de - Mail 0171 3504710 - SMS

weiterlesen »