Wahnsinnswoche 2020:06

In dieser Woche 155 Patientenkontakte und 9 Terminausfälle. Bis Ende April bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. Kurzer Hinweis zu den Praxisöffnungszeiten: Ich biete an drei Tagen offene Sprechstunden an (nominal drei, effektiv acht bis zehn). Zu diesen Zeiten können Sie ohne Termin in die Praxis kommen. Außerhalb der offenen Sprechstunden habe ich durchgehend Termine oder bin zu Hausbesuchen unterwegs. Wenn Sie also zwischendurch spontan hier

