Wahnsinnswoche 2020:05

In dieser Woche 162 Patientenkontakte und 12 Terminausfälle. Bis Ende April bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. "Moralität (ist) in der Regel im Interesse der nicht-moralischen Menschen und moralische Menschen (werden) eher ausgenutzt, ausgebeutet und unterdrückt." Sorgner, S.L.: Transhumanismus: "Die gefährlichste Idee der Welt"!?, Herder: Freiburg 2016 Sexuelle Enthemmung bei Therapie mit Aripiprazol. Kennen Sie das auch? Ist hier noch ni

