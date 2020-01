Wahnsinnswoche 2020:04

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 26.01.2020 um 14:07 Uhr

„Die hübscheste Irrenanstalt Deutschlands“ dlf 17.1.2020

Neulich habe ich erklärt wie es kommt, dass ich zum Gesetzesbrecher werde.

Das mit dem Gesetzesbrecher stimmt aber gar nicht.

Ich habe nur eine andere Rechtsauffassung.

Soulfood: Hugo Kant - Out Of Time

Playlist: Soulfood@youtube

In dieser Woche 164 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Bis Mitte April bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert, den Verkauf von Arztsitzen an Finanzinvestoren zu verbieten. Der Lauterbach, der bis 2013 im Aufsichtsrat eines profitorientierten privaten Klinikkonzerns saß? Der, der meint, Ärzte spielten Golf, statt zu arbeiten? Der Lauterbach, der als Co-Autor geschrieben hat: "Eine Rationierung

