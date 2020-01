Wahnsinnswoche 2020:03

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 19.01.2020 um 12:01 Uhr

In dieser Woche 151 Patientenkontakte und 16 Terminausfälle. Bis Ende März bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. Ärzte-Burnout in den USA verursacht dort zusätzlich jährliche Kosten in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar. In einem Nebensatz wird darauf hingewiesen, dass Ärzte besonders durch Verwaltungsaufgaben und Bildschirmarbeit belastet werden, die mit ihrem beruflichen Selbstverständnis kollidieren: "Physicians don’t sign up for the job t

