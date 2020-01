Wahnsinnswoche 2020:02

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 12.01.2020 um 15:52 Uhr

In dieser Woche 147 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Bis Ende März bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. Das neue Jahr war noch keine Woche alt und schon brach die Terminservicestelle unter dem unerwarteten Ansturm zusammen. Wer konnte denn auch mit sowas rechnen? Money Quote: Die KVN bittet alle Patientinnen und Patienten, die Telefonnummer 116117 zurzeit nur bei wirklichen gesundheitlichen Problemen (...) zu kontaktieren. Ja bei was de

weiterlesen »