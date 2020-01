Meine Praxis bleibt bis auf weiteres TI-frei

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 12.01.2020 um 15:27 Uhr

Warum? Gute und sinnvolle Produkte setzen sich am Markt allein durch. Wenn mir was zu vertretbarem Preis und Aufwand die Arbeit erleichtert - her damit. Die Einführung einer von Bürokraten ersonnenen, mit dem Workflow in der Praxis schwer zu vereinbarenden und mit Pseudoargumenten ("Doppeluntersuchungen!"; pdf via NAV) vermarkteten Bananensoft- und Hardware muss wohl durch strenge gesetzliche Auflagen mit Strafzahlungen herbeigezwungen werden. Ohne mich. TI heißt "Telematik-Infrastruk

weiterlesen »