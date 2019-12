gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 15.12.2019 um 15:14 Uhr

In dieser Woche 186 Patientenkontakte und 11 Terminausfälle. Bis Anfang März bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. An den Feiertagen ist die Praxis geschlossen. An den übrigen Tagen Notfallsprechstunde wie sonst auch. Vom Leben mit Zwängen: WDR 5 Neugier genügt vom 12.12.2019 https://t.co/OGuITo3EPk via @wdr — drproll (@drproll1) December 12, 2019 Altmodisch: die Versorgung von Patienten vor Ort ist trotz Computervirus im I

