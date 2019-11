Wahnsinnswoche 2019:46

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 17.11.2019 um 09:23 Uhr

In dieser Woche 148 Patientenkontakte und 14 Terminausfälle. Bis Anfang Februar bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. Ohne Wissen der Patienten sammelt Google ihre Krankheitsdaten. Vorläufig noch in den USA. Hinweis: auch in Deutschland sollen Patienten (zunächst) Programme aus den App-Stores von Apple und Google verwenden (müssen). Die können damit einen dreistelligen Millionenbetrag verdienen. Nicht die Patienten. Die App-Stores. Wo die Po

weiterlesen »