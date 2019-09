Wahnsinnswoche 2019:35

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 01.09.2019 um 13:16 Uhr

In dieser Woche 205 Patientenkontakte und 17 Terminausfälle. Bis Mitte November bin ich ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. Mitte dieser Woche habe ich mein vorläufiges Regelleistungsvolumen erreicht. Ab jetzt weiß ich noch nicht, ob bzw. wie ich im September bezahlt werde - die Abrechung kriege ich erst im Januar. Nach Auffassung eines leitenden AOK-Angestellten ist bei den Terminservicestellen, die bis 2022 mehrere Milliarden Euro an zusätzlichen

