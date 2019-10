gefunden bei ALLERGOnews am 30.09.2019 um 07:30 Uhr

DGP – Durch die andauernden Entzündungsprozesse bei Asthma kommt es zu Veränderungen in den Atemwegen. Dazu können auch Bronchiektasien gehören, berichten griechische Wissenschaftler. Bei chronischen Entzündungen in den Bronchien kann es zu der Bildung von sogenannten Bronchiektasen kommen. Dabei handelt es sich um Ausweitungen des Gewebes, die Wände der betroffenen Bronchienäste sind hierbei angegriffen. In [...] .../Auszug

weiterlesen »