gefunden bei ALLERGONEWS am 25.09.2019 um 15:00 Uhr

Die regulatorische Begleitung der Entwicklung von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln sichert hohe Standards für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der in Deutschland zugelassenen Arzneimittel und erfordert eine pragmatische Vorgehensweise des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Lesen Sie weiter auf: Regulatorisches Life-Cycle-Management in der Biomedizin hoch im Kurs Quelle: Paul-Ehrlich-Institut Titelbild/Grafik by Paul-Ehrlich-Institut | Pressemitteilungen .../Auszug

weiterlesen »