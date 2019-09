gefunden bei ALLERGONEWS am 10.09.2019 um 12:01 Uhr

A recent human study has discovered the presence of fungal communities in the fetal gut. The study marks the first of its kind to observe fungal DNA in this developmental setting. Lesen Sie weiter auf: Presence of fungal DNA in the fetal human gut Quelle: ScienceDaily | Asthma Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »