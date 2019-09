Pneumologische Reha verbessert auch die psychische Verfassung von Lungenpatienten

gefunden bei ALLERGONEWS am 20.09.2019 um 09:57 Uhr

Insbesondere depressive Verstimmungen, aber auch Angstzustände können durch die Teilnahme an einer pneumologischen Reha mit einer mindestens vierwöchigen Dauer deutlich gelindert werden. Der Zugewinn an Belastbarkeit und Lebensqualität durch eine Reha ist meistens so groß, dass die Patienten auch anschließend mit psychischen Problemen besser zurecht kommen. Darauf weisen Experten der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und [...] .../Auszug

