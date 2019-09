Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl in der Schwangerschaft schützt das Neugeborene vor Asthma

gefunden bei ALLERGONEWS am 09.09.2019 um 11:10 Uhr

DGP – Helfen Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft dabei, dass Kinder seltener an Asthma erkranken? Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang mit Fettsäuren aus Fischöl. Die Anzahl der Neuerkrankungen an Asthma ist in den westlichen Industrieländern in den letzten Jahrzehnten gestiegen und auch die Ernährungsgewohnheiten haben sich in diesen Ländern gewandelt. Die vermehrte Verwendung von pflanzlichen Ölen beim [...] .../Auszug

