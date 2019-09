gefunden bei ALLERGONEWS am 13.09.2019 um 12:00 Uhr

In einem Testlauf wollen Edeka und Netto 16 Eigenmarkenartikel ab Ende August mit den am meisten diskutierten Nährwert-Logos kennzeichnen. [weiter lesen] Lesen Sie weiter auf: Nährwert-Logos erobern Supermarktketten Quelle: DEBInet Titelbild/Grafik by DEBInet | Kluthe-Stiftung Ernährung und Gesundheit .../Auszug

weiterlesen »