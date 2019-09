Medikamente aus dem Apotheken-Labor – Was Apotheker alles selbst herstellen dürfen – und wie sicher solche Mixturen sind

gefunden bei ALLERGONEWS am 27.09.2019 um 03:00 Uhr

In Köln hatte ein in der Apotheke gemischtes Präparat schreckliche Folgen: Eine junge Frau und ihr ungeborenes Kind starben. Ein tragischer Einzelfall, denn in Deutschland stellen Apotheker jedes Jahr 13 Millionen Arzneien auf Rezept her. Was sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben dürfen und wie die Produktion abläuft, kann am besten ein Apotheker erklären.Von FOCUS-Online-Autorin [...] .../Auszug

