gefunden bei ALLERGONEWS am 27.09.2019 um 07:18 Uhr

Bestimmte Stoffwechselprodukte, die beim Abbau von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten im Körper gebildet werden, können vorhersagen, ob Ersthelfer, die im September 2001 am World Trade Center giftigem Staub ausgesetzt waren, später eine Lungenerkrankung entwickeln. Dies hat eine neue Studie ergeben. Laut Forschern der New York University (NYU) School of Medicine sind ihre Untersuchungen die ersten, [...] .../Auszug

weiterlesen »