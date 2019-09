Kitteltaschenkarten für die strukturierte Befundung

gefunden bei PACS - DICOM - Radiologie Blog von aycan am 23.09.2019 um 10:49 Uhr

Das Thema Strukturierte Befundung nimmt stetig Fahrt auf. Zur Unterstützung unserer Softwarelösung stellen wir den Radiologen nun auch analoge Kitteltaschenkarten für verschiedene Leitlinien zur Verfügung. Die Karten sind laminiert und passen - wie es der Name ausdrückt - in die Kitteltasche des Arztes.Unsere Kitteltaschenkarten sind für folgende Themen erhältlich:RECIST* (in deutsch)PI-RADS V2 (in deutsch und englisch)PI-RADS V2.1 (in deutsch)BI-RADS (in deu

