Gezielte Lungendenervation: Neues Behandlungsverfahren ist sicher und wirksam

gefunden bei ALLERGONEWS am 20.09.2019 um 09:55 Uhr

DGP – Manche Muskeln werden von Nervenbahnen gesteuert, über die man keine Kontrolle hat, z. B. in den Atemwegen. Eine Unterbrechung bestimmter Nervenbahnen (gezielte Lungendenervation) kann bei dauerhaft verkrampften Atemwegen helfen, diese wieder zu weiten. Die gezielte Lungendenervation, also das Stilllegen überaktiver Nervenbahnen in den Atemwegen, ist eine neue bronchoskopische Behandlungsmethode bei COPD. Dabei werden [...] .../Auszug

