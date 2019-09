E-Zigaretten beeinträchtigen die Lungenfunktion und erhöhten das Infektionsrisiko

gefunden bei ALLERGONEWS am 12.09.2019 um 11:12 Uhr

Eine von Forschern des Baylor College of Medicine durchgeführte Studie untermauert die gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich der Verwendung von E-Zigaretten. Die kürzlich veröffentlichte Arbeit zeigt, dass eine chronische Exposition gegenüber E-Zigaretten-Dämpfen die normale Lungenfunktion bei Mäusen stört und auch die Fähigkeit von Immunzellen in der Lunge verringert, auf Virusinfektionen zu reagieren. Diese Veränderungen, so die Wissenschaftler, [...] .../Auszug

