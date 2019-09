gefunden bei ALLERGONEWS am 03.09.2019 um 10:00 Uhr

In Regionen mit hoher Schadstoffbelastung scheint es mehr perkutane Koronarinterventionen (PCI) zu geben als in Gebieten mit weniger Luftverschmutzung. Das legt eine Studie vom ESC-Kongress nahe. Lesen Sie weiter auf: Direkt vom ESC-Kongress: Je mehr Luftverschmutzung, desto mehr Koronar-Eingriffe Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

