gefunden bei ALLERGONEWS am 25.09.2019 um 03:00 Uhr

A new study in mice reveals that the brain’s 24-hour clock regulates the activity of a type of immune cell that has a strong influence on gut health. Lesen Sie weiter auf: Could this mechanism explain why sleepless nights affect gut health? Quelle: Medical News Today | Immune System / Vaccines Titelbild/Grafik by Medical News [...] .../Auszug

weiterlesen »