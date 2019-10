gefunden bei ALLERGOnews am 30.09.2019 um 00:00 Uhr

Schwere allergische Reaktionen nehmen in allen Altersgruppen zu. Gerade bei Kindern sind Krankenhausaufnahmen wegen Anaphylaxien in den letzten zehn Jahren um das Siebenfache gestiegen. Lesen Sie weiter auf: Allergologen warnen: Austausch von Adrenalin-Auto-Injektoren gefährdet Patienten Quelle: Ärzte Zeitung | Allergien Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »