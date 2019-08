gefunden bei Daniel Zickler, MDDaniel Zickler, MD am 01.08.2019 um 23:19 Uhr

6 Schritte zu mehr Sicherheit Die moderne Medizin stellt uns ein riesiges Repertoire an Therapien zur Verfügung. Bei Patienten mit fortgeschrittenen Erkrankungen stellt uns dies vor die Herausforderung, diese sinnvoll einzusetzen. In der 4. Episode von Medicine with Passion Podcast teile ich meine Strategie.

weiterlesen »