Neuer RSV-Impfstoff ruft starke Immunantwort hervor

gefunden bei ALLERGONEWS am 08.08.2019 um 04:36 Uhr

Ein experimenteller Impfstoff gegen das Respiratorische Syncytial-Virus (RSV), eine der Hauptursachen für Todesfälle durch Infektionskrankheiten bei Säuglingen, hat sich in einer klinischen Phase-I-Studie am Menschen als vielversprechend erwiesen. Ein Forscherteam berichtet, dass eine Dosis seines Impfstoffkandidaten einen starken Anstieg von RSV-neutralisierenden Antikörpern hervorrief, der über mehrere Monate erhalten blieb. Menschen infizieren sich in allen Lebensphasen [...] .../Auszug

