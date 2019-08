gefunden bei Daniel Zickler, MDDaniel Zickler, MD am 28.08.2019 um 22:52 Uhr

Podcast In Zeiten von Pflegemangel hat sich auch der Mangel an Intensivbetten verschärft. Wie begegnen wir dem immensen Druck auf die wenigen Plätze? In diesem Podcast spreche ich über Strategien, wie man die wenigen verfügbaren Intensivbetten an die verteilt, die sie am dringendsten brauchen.

