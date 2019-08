gefunden bei ALLERGONEWS am 26.08.2019 um 12:00 Uhr

New York (dpa) – In den USA geben ungeklärte Lungen-Erkrankungen Experten Rätsel auf. Ihre Gemeinsamkeit: Alle Betroffenen hatten zuvor E-Zigaretten benutzt. Nun gibt es den ersten Toten. Lesen Sie weiter auf: Gesundheit: Werden Menschen durch E-Zigaretten lungenkrank? Quelle: Süddeutsche Zeitung | Asthma Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

