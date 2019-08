gefunden bei ALLERGONEWS am 23.08.2019 um 14:00 Uhr

Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) ruft am heutigen Freitag dazu auf, Nebenwirkungen nach einer Shingrix-Impfung zu melden. Denn der AkdÄ wurden Fälle berichtet, in denen Pati… Lesen Sie weiter auf: Fallberichte der AkdÄ: Herpes-zoster-Erkrankungen nach Shingrix-Impfung Quelle: DAZonline Titelbild/Grafik by DAZonline | Deutsche Apotheker Zeitung .../Auszug

weiterlesen »