gefunden bei ALLERGONEWS am 29.08.2019 um 10:58 Uhr

Schon die einmalige Nutzung einer E-Zigarette („Vaping“) kann laut einer neuen Studie von Forschern der Perelman School of Medicine an der University of Pennsylvania die Blutgefäße im Körper schädigen – auch wenn der eingeatmete Dampf völlig nikotinfrei ist. Um die kurzfristigen Auswirkungen des Vapings zu untersuchen, untersuchten die Studienautoren 31 gesunde, nicht Zigaretten rauchende Erwachsene [...] .../Auszug

weiterlesen »