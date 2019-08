gefunden bei ALLERGONEWS am 05.08.2019 um 18:00 Uhr

Fördern Säureblocker wirklich Allergien, wie die Autoren einer aktuellen Studie diskutieren? Deutsche Experten haben Zweifel an der Aussagekraft der Studie. Lesen Sie weiter auf: DGVS nimmt Stellung: Kritik an der Studie zu Säureblockern Quelle: Ärzte Zeitung | Allergien Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

