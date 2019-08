gefunden bei ALLERGONEWS am 12.08.2019 um 12:00 Uhr

Die Europäische Kommission hat die Zulassung von Dupixent® (Dupilumab) in der Europäischen Union auf Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis erweitert, die für eine systemische Therapie in Frage kommen. Lesen Sie weiter auf: Atopische Dermatitis: Dupilumab jetzt auch für Jugendliche Quelle: Ärzte Zeitung | Allergien Titelbild/Grafik by [...] .../Auszug

weiterlesen »