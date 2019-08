gefunden bei ALLERGONEWS am 20.08.2019 um 03:00 Uhr

Das Unkraut verbreitet sich überall und immer stärker in Europa. Schon wenige Pollen können eine Allergie auslösen. Von Juli bis Oktober blüht die Ambrosia in unseren Breiten. Doch woran erkennt man die Pflanze? Und wie kann man die Ambrosia bekämpfen? Warum verbreitet sich die Ambrosia so stark? Ei …/Auszug Lesen Sie weiter auf: Allergie-Pflanze Ambrosia [...] .../Auszug

