gefunden bei ALLERGONEWS am 26.08.2019 um 09:16 Uhr

Einen Ausblick auf den 02. Nürnberger Wundkongress gab der Dermatologe und Tagungspräsident Prof. Dr. Erwin S. Schultz nun in einem Interview mit der Tagungsorganisation. Medizinisches Plasma gilt als großer Hoffnungsträger, nicht zuletzt in der Wundheilung. Auch intelligente Verbände, die anhand verschiedener Parameter den Heilungsprozess im Verborgenen digital überwachen, könnten in Zukunft die Versorgung von Patienten [...] .../Auszug

weiterlesen »