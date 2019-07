gefunden bei ALLERGONEWS am 26.07.2019 um 15:00 Uhr

Am 12.11.2019 findet in Potsdam der Workshop „The Product is the Process – Is it? Qualitätsaspekte bei der Herstellung von ATMP“ statt. ATMP sind Arzneimittel für neuartige Therapien aus dem Bereich Zell- und Gentherapie sowie Tissue Engineering. Ausrichter sind das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) sowie bbb [...] .../Auszug

