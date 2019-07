Umwelt – Radolfzell am Bodensee: Umwelthilfe beantragt Silvester-Böllerverbot für Hannover

gefunden bei ALLERGONEWS am 30.07.2019 um 12:00 Uhr

Berlin (dpa/lni) – Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat als Maßnahme zur Luftreinhaltung in 31 Städten ein Verbot privater Silvesterböllerei beantragt, darunter auch in Hannover und Oldenburg. Es gehe vor allem um belastete Innenstadtbereiche. „Wir wollen keine Spaßbremse aufbauen. Die Menschen sollen sich auch weiterhin an Silvesterfeuerwerken erfreuen können“, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Montag der [...] .../Auszug

